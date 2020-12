Stoet feestelijk verlichte tractoren maakt rondrit over Schouwen-Duiveland

De rondrit is een idee van Johan Dorst uit Oosterland. "Mijn kinderen hebben de tractor versierd, om er toch een feestje van te kunnen maken", zegt hij. "Maar we moesten wel in stilte alles voorbereiden. De tocht moest zoveel mogelijk geheim blijven vanwege de corona maatregelen."

"We mochten niet teveel mensen op de been brengen en alles goed verdelen zodat we niet te dicht op elkaar zouden zitten", zegt Johan. "We hopen dat het goed gelukt is. De mensen die ons langs hebben zien komen, waren in ieder geval erg enthousiast."

De stoet feestelijk verlichte tractoren op Schouwen-Duiveland. (foto: Omroep Zeeland)

Niet helemaal geheim

Een mevrouw die langs de kant van de weg stond te filmen met haar telefoon, wist toch dat de tractoren langs zouden komen. "Het is zoveel mogelijk geheim gehouden, maar je hoort wel een wat", lacht ze. "Facebook staat inmiddels vol met filmpjes. Ontzettend leuk."

Rondrit met verlichte tractoren over Schouwen-Duiveland: