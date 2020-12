Goedemorgen! De laatste dag van het jaar dat in teken stond van corona

Liefde in de lucht (foto: Luan Fazliu)

Maar dit jaar geen nieuwjaarsduik en dat valt sommige mensen zwaar. Huib Nortier zou dit jaar voor de vijftiende keer meedoen aan de nieuwjaarsduik op Westenschouwen. De inwoner van Burgh-Haamstede twijfelt of hij een 'wilde duik' neemt of een jaar overslaat. Organisator Leen Rademaker heeft een alternatief: "Je kunt gaan voor de nieuwjaarsdoop."

Neuzen in Terneuzen

En waar jij binnenkort foto's kan gaan maken is in Terneuzen. Voorbijgangers op het Stadhuisplein in Terneuzen moeten vooral lachen dat er binnenkort twee neuzen op het plein komen te staan. Net als in Amsterdam en Hulst worden ze geplaatst ter promotie van de stad. Het werk bevat een grote T, E en R, met daarnaast de neuzen.

Zo moet het eruit gaan zien in Terneuzen (foto: Gemeente Terneuzen)

Van de 132 mensen die het afgelopen jaar in Zeeland zijn overleden aan corona, was het overgrote merendeel ouder dan zeventig jaar. 92 procent van de sterfgevallen was zeventig jaar of ouder.

Geen topsportgala

Het Zeeuws topsportgala gaat dit jaar niet door. Sport Zeeland, verantwoordelijk voor het uitreiken van de sportawards, heeft besloten om de verkiezing uit te stellen naar volgend jaar. Er is volgens de sportkoepel geen sprake van een volwaardig sportjaar.

Twee grijze zeehonden bij de Brouwersdam genieten van Oudjaarsdag (foto: Hans Huvers)

Het weer

Het is vanochtend zwaar bewolkt en verspreid valt er wat regen of motregen, maar de temperatuur ligt rond 3 graden en er is een zwakke veranderlijke wind. Vanmiddag en vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar aan de kust neemt de kans op enkele buien toe. De wind wordt zwak tot matig uit noord tot noordwest en vanavond kan er mist ontstaan.