Twee mannen opgepakt voor handel in illegaal vuurwerk

Vuurwerk (foto: Otto Vosveld)

Surveillerende agenten zagen op een parkeerplaats langs de Vroonlandseweg twee auto's staan. Ze vermoedden dat er vuurwerk werd verhandeld. In de kofferbak van een van de auto's lag voor achttien kilo aan illegaal vuurwerk. Het ging om Big Thunders, Shells en een lanceerbuis.

Het spul is in beslag genomen. De 21-jarige bestuurder van de auto, een man uit Oostdijk, is aangehouden omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. Ook de bestuurder van de andere auto, een man van 19 uit Sint-Philipsland, is aangehouden. In die auto lag een vuurwerkrol. Hij is aangehouden voor bezit en handel in illegaal vuurwerk.