De schatbewaarders van ons verleden in de documentaire Tijdgravers

Conservator in Tijdgravers (foto: Omroep Zeeland)

Het Koninklijk Zeeuws Genootschap bestond vorig jaar 250 jaar. Dit was niet alleen de aanleiding voor een rijk geïllustreerd boek met de titel Van wijs tot waan, maar ook de aanleiding voor de film Tijdgravers. Want was is er mooier als iemand je mee kan nemen in zijn fascinatie of passie voor een verzameling?

De collectie van Het Zeeuws Genootschap is zo groot dat conservatoren nog steeds bezig zijn om de collectie te onderzoeken en in kaart te brengen. De verzamelingen zijn divers, zo ook de conservatoren, maar één ding hebben ze allemaal gemeen: het is 'hun' verzameling en die willen ze doorgronden.

Conservator aan het werk (foto: Omroep Zeeland )

De conservatoren verdiepen zich in de kelders en het depot van het genootschap in schelpen, fossielen, schedels, tekeningen, kaarten, handschriften, schilderijen en munten. Ieder met hun eigen specialisme. ''Elke conservator was zo enthousiast over zijn collectie, dat ze me het liefst allemaal een college wilde geven over 'hun' verzameling. Maar dat kon ik in deze film niet kwijt. Ik was juist op zoek naar het verhaal achter de collectie en het verhaal achter de conservator', vertelt Fifi Visser. "Alle objecten vertellen ons namelijk iets over het leven, over ons leven. Het gaat over ons!"

Tijdgravers is geregisseerd door Fifi Visser, camera Gijs Haak en de muziek van deze film is gecomponeerd door Douwe Eisenga. Deze documentaire is te zien om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur. Ook is de documentaire tien dagen na afloop terug te kijken op de website van Omroep Zeeland.