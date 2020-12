Zeeland straks enige provincie zonder VVV

Website VVV Zeeland is opgegaan in zeeland.com (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde Dick van der Velde is duidelijk over het aandeel van de provincie in de taken die tot 2021 door de VVV Zeeland werden verricht: "De promotie, marketing en het routebureau (voor wandel- en fietsroutes) werden door de VVV voor ons gedaan, nu gaan we het weer zelf doen."

Website VVV gaat op in zeeland.com

Wanneer toeristen nu de website van VVV Zeeland intikken, worden ze doorgelinkt naar www.zeeland.com. Alle gegevens en mogelijkheden van de oude website moeten nu terug te vinden zijn onder die nieuwe naam. Crisiscommunicatie, marketing en promotie worden vanaf nu ook gedaan door medewerkers van de provincie.

Gedeputeerde Dick van der Velde (foto: Omroep Zeeland)

Van der Velde denkt dat het uiteenvallen van VVV Zeeland, wat betreft promotie en marketing, geen versnippering gaat opleveren omdat zeeland.com alle aspecten van het Zeeuwse leven, wonen, werken en recreëren samenbrengt op één site. "Maar als het gaat om de invulling van de verschillende inspiratiepunten waar de toerist met gastheerschap te maken krijgt, is er nog wel wat werk te verrichten", zegt hij, "Maar dat ligt bij de gemeentes en niet bij de provincie."

Vertrouwen toerist blijft

Hij is ook niet bang dat met het verdwijnen van het bekende merk VVV het vertrouwen van de toeristen mee zal verdwijnen: "Ik zie dat er in de rest van het land ook andere manieren zijn ontstaan om toeristen te lokken en begeleiden. Wanneer mensen nu VVV Zeeland opzoeken komen ze gewoon op een plek waar ze dezelfde informatie krijgen als daarvoor."

Website VVV is opgenomen in website Provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De provincie gaat zich nu richten op de complete marketing van Zeeland. Daarvoor wordt een nieuwe marketingorganisatie opgetuigd, die over een half jaar klaar moet zijn om van start te gaan. Van der Velde is ervan overtuigd dat de manier waarop de promotie en marketing straks worden uitgevoerd 'een stap vooruit' is.

