'De fietsbellen op de winkelwagens maakten te veel herrie'

Ruben werd overweldigd door alle aandacht die er was voor het initiatief: "Het was bedoeld als grapje om mensen er bewust van te maken dat zij afstand moeten houden. Dat doel was vrij snel bereikt, maar vervolgens pikten allerlei media het initiatief op en stond de telefoon hier roodgloeiend."

Toch besloot hij al na een paar dagen om de fietsbellen de deur uit te doen. De supermarkteigenaar deed dat niet alleen vanwege het onaangename geluid van de bellen, maar ook omdat hij tevreden was met het effect ervan: "We hebben de aandacht hierdoor weer gevestigd op het afstand houden in de supermarkt, dus dan is het tijd om ze eraf te halen."

In de laatste dagen van 2020 blikken we iedere dag terug op een bijzonder, indrukwekkend of grappig corona-initiatief van de afgelopen maanden. We hebben er vijf geselecteerd uit de honderden initiatieven die er in Zeeland zijn geweest. Wat was de impact van deze initiatieven?

Sommige klanten zouden de bellen graag weer terugzien op de winkelwagens. Een vaste klant vertelt dat hij de bellen mist: "Het werkte echt. Als het een beetje druk was, dan belde je en dan waren ze weg. Ze moeten gewoon terugkomen, vind ik." Ook een andere supermarktbezoeker stelde de fietsbellen op prijs: "Eigenlijk moeten we een protestactie opzetten om de bellen terug te krijgen."

De fietsbellen die in augustus op de winkelwagens werden geplaatst, zijn verwijderd (foto: Omroep Zeeland)

De fietsbellen op de winkelwagens komen voorlopig niet terug, maar de komende tijd kunnen de klanten van de supermarkt wel rekenen op een ander initiatief. De supermarkt heeft een boodschappen-afhaalstraat bedacht waar mensen coronaproof boodschappen kunnen doen. En komen daar dan nog fietsbellen aan te pas? "Weinig!" zegt Ruben lachend.

