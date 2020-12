Zo hoef je niet te wachten in de kou op je oliebol

Vanaf gisteren acht uur 's avonds was bakker Peter Daane al bezig met oliebollen bakken. Meer dan 20.000 oliebollen lagen klaar om opgehaald te worden door de klanten die hij deze keer niet in de winkel tegenkwam, maar vanuit de auto. "We wilden de winkels een beetje ontlasten. Zo kunnen de mensen coronaproof hun bestelling ophalen", vertelt Daane.

Toen een aantal weken meer coronamaatregelen werden afgekondigd, kwam Daane met dit idee. Iedereen die met de auto, op de brommer of met de fiets kwam, kon zijn oliebollen ophalen. "Vooraf hadden we al best wat bestellingen gehad en de losse verkoop loopt ook best aardig", zegt Daane.

"Dit is echt 2021 hè", vertelt één van de klanten die zijn oliebollen komt halen. De bezoekers waren erg blij dat ze niet in de kou hoefden te staan om hun jaarlijkse lekkernij op te halen. "Normaal sta ik in de regen te wachten en nu kunnen we gewoon lekker warm blijven zitten. Echt een perfecte oplossing wat mij betreft", vertelt de klant.