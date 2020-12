Tholen inbraakhoofdstad van Zeeland

Tholen-Stad doelwit van inbrekers (foto: Google Maps)

Gisteravond nog vond er een inbraak plaats aan de Meanderlaan in Tholen. De politie ging met een helikopter achter de twee verdachten aan.

De verschillen in Zeeland zijn niet groot. Op de tweede plaats staat dit jaar het middengebied Vlissingen met slechts eentje minder (21 inbraken) en op de plaats drie het centrum van Goes (20 inbraken).

Die twee laatsten staan jaarlijks in de Zeeuwse woninginbrakentop. Wat ook verklaarbaar is, omdat er zoveel huizen staan.

Kaart

Klik op onderstaande kaart voor de inbraken in jouw postcodegebied. Staat jouw postcode er niet bij? Dan had de politie geen meldingen.

Opvallend aan de koppositie van Tholen-Stad is dat de rest van het eiland door inbrekers wordt gemeden. Er waren nog vier inbraken in Oud-Vossemeer (ook tegen de Brabantse grens aan gelegen) maar verderop bleven de eilandbewoners het hele jaar inbraakvrij.

Het lijkt erop alsof inbrekers in Zeeland een tweewekelijks ritme hebben. Zie bovenstaande weekgrafiek. De weeknummers staan onder de staven.

Je liep in Zeeland in 2020 een beduidend groter risico op inbraken gedurende even weken. Dus als het weeknummer deelbaar is door twee. In 2020 waren er in alle even weken in totaal 268 inbraken, tegenover 208 inbraken in hetzelfde aantal oneven weken. Het verschijnsel deed zich in alle seizoenen voor.

Voorkeur

Het verschil is zo groot dat het bijna geen toeval meer kan zijn. De politiewoordvoerder (gewest Zeeland-West-Brabant) zei vanmorgen dat de politie daar nog geen onderzoek naar heeft gedaan. Wel is bekend dat bepaalde dagen van de week (zoals de vrijdag, ook in Zeeland) de voorkeur hebben van dieven en bepaalde seizoenen (zoals het donkere winterseizoen, ook in Zeeland). Maar het tweewekelijkse ritme in Zeeland was nog niet opgevallen.