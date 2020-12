Met tranen over zijn wangen schreef Bart van Racoon het nummer Oceaan: 'Een dikke ode aan Anne'

Bart van Racoon schreef met tranen over zijn wangen ode aan zus (foto: NTR - Top 200 a gogo)

De eerste Nederlandstalige hit van Racoon begon allemaal met een telefoontje van Kim van Kooten, legt Huige uit. "Ze had een film geschreven, die ging ze maken en aan het eind moest er een liedje komen. En daar had ze ons voor in gedachten. Nou ja als Kim van Kooten dat vraagt..." "Dan kom je op gesprek", vult Van der Weide aan.

Het was duidelijk dat de film Alles is Familie zou gaan heten. "Dat paste goed waar Bart mee zat op dat moment met zijn familie", blikt Huige terug. "Ik weet nog dat we daar zaten te luisteren en dat we al wisten wat het zou moeten zijn." De mannen van Racoon hadden op dat moment al een melodie liggen, maar die was in eerste instantie bedoeld voor een Engelstalig liedje dat Ocean Blue moest gaan heten.

Ik kreeg een telefoontje van Anne zelf, dat ze niet meer beter ging worden." Bart van der Weide

Terwijl er in Amsterdam met de filmmakers over de soundtrack werd gesproken, liep Van der Weide de gang op, omdat hij gebeld werd. "Ik kreeg een telefoontje van Anne zelf, dat ze niet meer beter ging worden, maar dat ze nog niet dood was dus dat we gingen genieten van alles wat we nog hadden. Dat was het moment dat we te horen kregen dat het niet meer ging en dat was precies het moment dat ik daar was. En toen zijn we gaan schrijven."

Bart besloot in de bus terug naar huis, terwijl de tranen over zijn wangen liepen, de tekst voor het nummer te schrijven. Op dat moment stond voor hem vast dat de soundtrack bij het nummer "een dikke ode aan Anne" werd.

Anne vond het nummer prachtig, vertelt Van der Weide. Al is er nog wel wat aan de tekst gesleuteld. "Hele persoonlijke coupletten heeft Kim er wel uitgehaald en dat is achteraf gezien wel beter. Maar dat waren wel de coupletten die rechtstreeks aan Anne gericht waren. Maar die heb ik nog steeds."

In de minidocu leest Bart coupletten op die uit het nummer zijn gehaald: Weet je zusje, dat het waar is,

je schelden niet verspild,

Weet je wat het allermooist is,

mijn herinnering aan jou.

Het doet zo zeer dat ik je mis,

voor altijd dit voor jou gespeeld.



Ik laat een traan terwijl ik glimlach,

geen monsters meer onder mijn bed.

Ik veeg de baan, ik laat je gaan,

verdrietig aan je bed gaan staan.

Het gaat me ver boven m'n pet.

"Pijn, verdriet, warmte, blijdschap, dat we zo ontzettend gaaf waren. Wij met z'n allen. Het coolste gezin van de hele wereld, dat zit er allemaal wel een beetje in denk ik", vertelt Van der Weide. "Gewoon best een mooi liedje gemaakt. Klaar."

