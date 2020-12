Al carbidschietend bereidt Zeeland zich voor op de jaarwisseling

In tegenstelling tot op veel plekken in het land mocht er door een aantal mensen in Krabbendijke wel met carbid geschoten worden en daar maken Marien en zijn vrienden goed gebruik van. "Er zijn vijftien vergunningen aangevraagd naar mijn weten", zegt Marien. "Maar voor zover ik weet zijn er maar vier goedgekeurd." En dus staan de jongens vandaag te knallen in de blubber op het land van opa.

De jongens vinden het jammer dat ze vandaag niet een groot feest kunnen vieren, maar begrijpen ook dat er niet veel aan te doen valt. "De corona is ook steeds erger aan het worden dus we moeten er maar mee leven", zegt één van de jongens.

Toch slaat Zeeland niet helemaal de jaarwisseling over. In kleine gezelschappen wordt er vanavond bij elkaar gekomen om af te tellen naar 2021. Of er ook veel vuurwerk aan de hemel te zien is, blijft nog even afwachten. "Maar anders doen we het gewoon met knalerwten," zeggen twee jongens uit Goes.