Van Goethem stopt als profwielrenner

Brian van Goethem (foto: Orange Pictures)

Van Goethem kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor Lotto-Soudal, dat uitkomt in de WorldTour. Eind september werd bekend dat het contract van de Zeeuws-Vlaming niet verlengd wordt door de Belgische formatie. "Het is ontzettend jammer dat ik na zo'n rotjaar moet stoppen, maar het is niet anders", vertelt Van Goethem, die verwijst naar het afgelopen jaar waarin veel minder koersen werden gereden.

Realistisch

"Het liefst was ik prof gebleven, maar ik moet ook realistisch zijn dat dit er niet meer inzit." Door de coronacrisis is er momenteel een overschot aan renners, waardoor het moeilijk is om onderdak te vinden bij een andere ploeg.

Van Goethem richt zich nu op zijn maatschappelijke carrière. Het is nog niet duidelijk of hij op een lager niveau (bij de amateurs) gaat fietsen. "Ik wil het eerst maatschappelijk op de rit hebben voordat ik daarover beslis. Ik heb een HBO-diploma en ben me nu aan het oriënteren."

"Breakaway Brian"

Van Goethem kwam eerder in het profpeloton uit voor Roompot. In zijn loopbaan reed Van Goethem diverse klassiekers. Eenmaal stond hij aan de start van de Ronde van Spanje (2019), maar door ziekte kon hij de Vuelta niet uitrijden. De Zeeuws-Vlaming had als bijnaam 'Breakaway Brian', omdat hij vaak in (lange) ontsnappingen mee was.

