Oudejaarsavond in Zeeland zonder al te veel incidenten; wel vuurwerkbom in Vlissingen

Meerdere ramen liggen eruit in de Dortsmanstraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In de Dortsmanstraat in Vlissingen zijn minstens tien ruiten van woningen gesprongen. Volgens buurtbewoners was er sprake van een vuurwerkbom die rond 21.15 uur af ging. Meerdere ramen zijn nu met behulp van hout weer dichtgemaakt.

Mobiele eenheid

In Vlissingen hebben leden van de Mobiele Eenheid (ME) toezicht gehouden op het blussen van een containerbrand. Bij sporthal de Baskensburg op het Baskenburgsplein was even de vrees dat het vuur zou overslaan op de hal.

Politie houdt toezicht op het Stadhuisplein in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Zwaar vuurwerk

De brandweer heeft het brandje onder het toeziend oog van enkele leden van de ME geblust. Ook op het Stadhuisplein in Vlissingen was politie aanwezig. Er staan camera's om het plein in de gaten te houden. Er werd in het centrum op meerdere plaatsen zwaar vuurwerk afgestoken.

Volgens een woordvoerder van de politie werden ME-bussen preventief ingezet om brandweer en politie te begeleiden bij eventuele incidenten, en was er geen sprake van grote onrust in de stad.

Buitenbrand Middelburg

In Middelburg is aan de Radenhove een buitenbrand geblust, ook onder het toeziend oog van de Mobiele Eenheid. Op het bewuste veldje wordt wel vaker tijdens oud en nieuw brand gesticht. Rond 20.35 uur stond er een berg rommel in brand. Die kon snel geblust worden.

Autobanden in de fik in Arnemuiden

Een brand van autobanden in Arnemuiden heeft vanmiddag veel toeschouwers opgeleverd. Meerdere autobanden brandden af en dat vonden rond de honderd jongeren en kinderen zeer interessant.

Bij de brand werd ook zwaar vuurwerk afgestoken. Dat stopte pas nadat de politie de aanwezigen aansprak. De brandweer heeft de brand geblust. Zowel aan de Perenboomweie als op de Singel werden autobanden in de brand gestoken.

Afgebrande autobanden in Arnemuiden trekken veel bekijks (foto: HV Zeeland)

Buitenbrand Yerseke

In Yerseke heeft de brandweer een felle buitenbrand moeten blussen bij het Kanaal door Zuid-Beveland. De brand werd aangestoken door onbekenden.