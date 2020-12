Van opvoedingstips tot troostdoekjes: we telden ruim 450 corona-initiatieven in Zeeland

Supermarktmedewerkers ontvangen een muzikaal optreden (foto: Omroep Zeeland)

Het is mogelijk dat er in werkelijkheid nog meer initiatieven zijn geweest, maar dat die niet allemaal bij ons gemeld zijn. Als we alle initiatieven die bij ons bekend zijn op een rij zetten, komt Omroep Zeeland uit op 456 corona-initiatieven. Die initiatieven lopen uiteen van het geven van pedagogische tips aan ouders die opgescheept zitten met thuiszittende kinderen tot het haken van doekjes die troost moeten bieden aan ouderen.

Initiatief top 7

Omdat we veel overeenkomsten zagen tussen de initiatieven, hebben we de zeven meest voorkomende initiatieven ingedeeld in categorieën. Niet alle 456 initiatieven komen in deze categorieën voor, omdat sommige initiatieven uniek zijn en daardoor niet in te delen zijn in een groep.

Corona-initiatieven in Zeeland

Categorie Aantal initiatieven per categorie Mondkapjes maken 9 Kaarten maken en verspreiden 10 Drive-ins en drive-thru's 19 Knutsel-initiatieven 24 Livestreams 27 Voedsel-initiatieven 43 Muzikale initiatieven 61

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat Zeeland onlosmakelijk verbonden is aan de muziek. Er waren maar liefst 61 muzikale initiatieven en daarmee staat die categorie bovenaan. Er werden vooral veel openluchtconcerten gegeven voor verzorgingshuizen. Ook schreven veel Zeeuwse muzikanten een lied over corona.

Geen gewichtsverlies zorgpersoneel

Ook de categorie 'voedsel' scoort hoog. Vooral het zorgpersoneel hoefde in de afgelopen maanden niet te vrezen voor gewichtsverlies. De medewerkers van verschillende Zeeuwse zorglocaties ontvingen friet, taart, kroketten, Molukse hapjes, chili, worstenbroodjes, ijs, appel- en bessensap en vele andere versnaperingen.

Taart voor het personeel van Ter Schorre (foto: Ter Schorre)

De meest opvallende initiatieven verdienen ook een bijzondere vermelding. Zo fabriceerde een inwoner van Borsele een stok van anderhalve meter om afstand te houden. In Terneuzen werden er honderden bollen wol ingezameld zodat ouderen die de winkel niet mochten bezoeken, toch konden blijven breien. De winkelwagens van een supermarkt in Hoek werden voorzien van fietsbellen om afstand te houden en vanuit Ovezande toerde een kerkje door de provincie om ervoor te zorgen dat iedereen een kaarsje kon branden.