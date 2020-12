Corona: Drie doden en twaalf ziekenhuisopnamen

(foto: Omroep Zeeland)

Bij de twaalf ziekenhuisopnames gaat het om vier inwoners van Borsele, drie van Middelburg, drie van Schouwen-Duiveland, één van Terneuzen en één van Vlissingen.

Dalende lijn

De langzaam dalende trend die de Zeeuwse zevendagenlijn al een paar dagen laat zien, geldt sinds vandaag niet meer voor Noord-Zeeland. Corona neemt daar weer ietsje in omvang toe. Het zevendagentotaal is op Tholen en Schouwen-Duiveland gestegen van 136 naar 137.

Het totaal aantal registraties van nieuwe besmettingen in Zeeland steeg in het laatste etmaal, van 139 naar 146. Die toename is zo gering dat die geen invloed heeft op de algemene Zeeuwse trend.

Werkelijkheid

Het aantal besmettingen het coronavirus kan in werkelijkheid iets groter of iets kleiner zijn omdat de doorgifte vanuit de GGD-regio's naar het RIVM niet altijd up to date is. Onderstaande dagcijfers komen van het RIVM.

Per gemeente