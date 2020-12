Directeur sluit met opgeheven hoofd definitief de deuren van VVV Zeeland

VVV Zeeland ontstond in 2014 toen de toenmalige lokale VVV's en Promotie Zeeland Delta samengingen. Onder leiding van directeur Patrick Polie werd er een modernisering doorgevoerd. De stoffige kantoortjes werden inspiratiepunten met vrolijke kleuren en technische snufjes. De website werd gemoderniseerd en onder Polies leiding werd Zeeland een vijfsterren fietsprovincie.

Financiële lijken in de kast

Toen in 2018 Erik van den Dobbelsteen het stokje overnam van Polie, leek hij in een gespreid bedje te komen. Maar door ziekte van een financiële medewerker bleek pas later uit de jaarcijfers dat de moderniseringsdrang van de vorige directeur een financieel gat had geslagen in de reserves van de VVV. Er kwamen volgens Van den Dobbelsteen nog meer onvolkomenheden naar boven drijven waaronder een bovengemiddeld ziekteverzuim.

Erik van den Dobbelsteen aan het werk in Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Tegelijkertijd begonnen zowel de aangesloten ondernemers als de gemeenten te morren. "De ondernemers kregen niet het gevoel dat ze waar voor hun geld kregen", zegt Van den Dobbelsteen. "Er was een gevoel dat we een bodemloze put waren."

Toen ook de gemeenten en de provincie zich terugtrokken als subsidieverstrekkers en een reddingsplan niet werd geaccepteerd, viel de financiële basis van de VVV weg en restte er niets anders dan de organisatie te ontmantelen.

Niet failliet gegaan

In plaats van zijn teleurstelling te uiten, wijst Van den Dobbelsteen op het feit dat hij en zijn medewerkers er alles aan gedaan hebben om de organisatie op orde te krijgen en is hij er trots op dat de VVV haar taak is blijven vervullen in 2020, niet failliet is gegaan, en dat de afwikkeling van de ontslagen uit eigen zak is betaald.

"We vinden het allemaal confronterend om het inspiratiepunt hier in Domburg leeg te zien", zegt Van den Dobbelsteen. "Dat de VVV, een icoon in Zeeland, het hart van toeristisch Nederland, ophoudt te bestaan." Het kantoor in Domburg is inmiddels verkocht.

Hoofdkantoor VVV Zeeland in Domburg is verkocht (foto: Omroep Zeeland)

Waar in 2014 een samensmelting van lokale initiatieven volgens Van den Dobbelsteen zorgde voor een eenduidige marketing voor Zeeland, houdt hij nu rekening met het scenario dat gemeentes elkaar weer gaan beconcurreren. Het binnenland van Zeeland krijgt dan niet meer de aandacht die het onder VVV Zeeland wel kreeg, omdat de kustgemeentes harder reclame voor zichzelf gaan maken.

Kennis is bewaard, toeristen kunnen blijven komen

Van den Dobbelsteen kijkt nu zakelijk terug op zijn periode bij de VVV: "Op een gegeven moment kon het twee kanten op. Of we zouden met extra investeringsgeld de zaken toekomstbestendig krijgen, of we gingen de boel afbouwen. Het werd het laatste. Ook al bracht die opdracht verdriet met zich mee voor de medewerkers, ik heb gedaan wat van mij verwacht werd. De kennis is bewaard gebleven, en de toeristen kunnen gewoon naar Zeeland komen, ze worden ontvangen en de informatie is beschikbaar."

Lees ook: