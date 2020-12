Flyeractie moet Rutger en Marjelle een woning opleveren in Rilland

Het stel was vandaag in Rilland voor de jaarwisseling met het idee om deel te nemen aan een spelletjesavond. Maar Tom nam ze mee de straat op. Met de flyeractie hoopt hij dat er inwoners van Rilland zijn die hun woning aan Rutger en Marjelle willen verkopen: "Misschien triggeren we hier iemand mee om zijn of haar huis te verkopen."

Het Rillandvirus

Op de vraag waarom het stel nou specifiek in Rilland wil wonen, heeft het stel meteen een antwoord: "Er zijn hier goede voorzieningen zoals de bakker, basisscholen en een supermarkt. Ook is de randstad goed te bereiken vanuit Rilland." Tom heeft het dan ook over het 'Rillandvirus'. Dat virus is zeer besmettelijk: "Het houdt in dat je verliefd wordt op het lelijke eendje van Zeeland, Rilland dus. Het betekent dat je de locatie aan de snelweg waardeert en dat je hier gewoon heel graag wil wonen."

Ook Rutger en Marjelle hebben dat virus onder de leden gekregen. Toch is het niet makkelijk om een woning te vinden in Rilland en daarom delen ze vandaag flyers uit in de hoop een leuk huis te vinden. Veel eisen hebben ze niet: "Een tuin en een trap, meer willen we eigenlijk niet", vertelt Marjelle lachend.

Tijdens het flyeren heeft het stel meteen beet: de overbuurman van Tom en Emmelie wil over een maand zijn huis in de verkoop zetten. Hij geeft meteen een rondleiding door de woning. Er moet nog veel aan gebeuren, maar daar kunnen Rutger en Marjelle wel doorheen kijken: "Er is een tuin en een trap, dus het heeft zeker potentie!"