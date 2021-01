Deze Zeeuwen beleven een rustige oud en nieuw: 'Het is een beetje stil'

"Je gaat altijd groots het nieuwe jaar in, maar het is nu even helemaal anders," zegt een inwoonster van 's-Heerenhoek op straat. Normaal vieren ze uitbundig het nieuwe jaar met veel vrienden, maar dit jaar houden ze zich aan de opgelegde regels. "Het is even niet anders, we doen het er maar mee."

Ook anderen in het gezelschap zien een enorm verschil. "Normaal ga ik met een grote groep vrienden naar Terneuzen, maar dit jaar is het in klein gezelschap. Het is echt zo anders."

Met een vuurtje proberen de bewoners er toch nog iets van te maken (foto: Omroep Zeeland)

'Het is stil'

Iets verder staat een bewoonster van de Marktstraat samen met familie rond een zelfgemaakt vuurtje. "Het is echt stil op straat", valt haar op. "Normaal gesproken zie je heel veel mensen op straat, maar dat is er nu niet bij."

Andere jaren kocht de familie flink wat vuurwerk om het nieuwe jaar in te luiden. Dit jaar houden ze zich aan de regels en wordt er niets afgestoken. "Gelukkig is er nog flink wat vuurwerk te zien, want anders was er helemaal niks aan." Ze hopen dat het volgend jaar weer oud en vertrouwd is en dat ze het nieuwe jaar weer ouderwets kunnen starten. "We hebben dan flink wat in te halen."