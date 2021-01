Wilde Mossels is twintig jaar oud, tijd voor een feestje!

Fedja van Huet (foto: Omroep Zeeland )

Regisseur Eric de Bruyn ergerde zich aan de kleurstelling en aan het formaat toen hij de film in 2015 op de tv zag. Na het uitbrengen van de film in 2000 was er geen geld meer om een digitale master van de film te maken die geschikt was voor bioscopen die overgingen op een digitaal systeem. Dat geld kwam er later, waardoor De Bruyn naast de kleurcorrectie ook ook meteen de audio-nabewerking onder handen heeft genomen.

Ondertiteling

Alhoewel de film niet bekend staat om zijn lange dialogen, de Zeeuwse jongeren in de film zijn niet zulke grote praters, heeft de film ook ondertiteling gekregen. Iets dat blijkbaar toch nodig was voor de verstaanbaarheid buiten onze provincie.

Fedja van Huet en Frank Lammers (foto: Omroep Zeeland)

De uit Terneuzen afkomstige Erik de Bruyn leverde in 2000 met de door hem geschreven Wilde mossels zijn eerste lange speelfilm af.

Het is het verhaal van drie jongens, Leen, Daan en Jacob die in de Zeeuwse polders rondhangen en proberen inhoud te geven aan hun bestaan. De één heeft zijn toekomst redelijk uitgestippeld, de ander wil meer uit het leven halen. Daan ziet zijn toekomst wel in het dorp, Jacob wil studeren maar Leen zoekt een andere manier om zich te ontworstelen aan zijn beklemmende bestaan. Hij is de onrustige hoofdpersoon - gespeeld door Fedja van Huet- die niet weet wat hij wil, die eigenlijk maar één doel heeft; weg! Weg uit Zeeland en ontsnappen aan zijn benauwende, burgerlijke bestaan. De andere twee hoofdrollen zijn voor Frank Lammers en Freek Brom.

Frank Lammers en Freek Brom in Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

Wilde Mossels opende op 20 september 2000 het Nederlands Film Festival. De film werd erg goed ontvangen, kreeg in dat jaar ook de prijs van de Nederlandse Filmkritiek en werd gezien als een 'Tsjechov in de zeeklei' .

Ook het nummer Lekker Dieng, dat speciaal voor deze film was geschreven door de band Nuff Said, in de film te zien als de band Paelingvet, was in 2000 een kleine hit.