Acht aanhoudingen rond jaarwisseling

(foto: ANP)

Dat is vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie in Middelburg van de politie, Open Ministerie en lokale overheid.

Illegaal vuurwerk

In Yerseke werden twee mensen opgepakt wegens openlijke geweldpleging. Een Middelburger werd aangehouden omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. In Vlissingen is een man aangehouden omdat hij ervan verdacht werd illegaal vuurwerk te verkopen. Na een huiszoeking werd geen vuurwerk gevonden, wel veel contant geld en een vuurwapen. In Hoek is een man aangehouden omdat de kofferbak van zijn auto vol met illegaal vuurwerk lag.

In aanloop naar de jaarwisseling zijn drie mensen van de straat geplukt en vastgezet. Ze werden verdacht van andere zaken (zoals beroving), maar vermoed werd dat ze 'geen positieve bijdrage zouden leveren aan een fijne jaarwisseling'. De politie is rond de jaarwisseling niet bekogeld met vuurwerk. Wel is er richting de politie met vuurwerk gegooid, maar het is onduidelijk of dit gericht was.

Op de persconferentie sprak burgemeester Harold Bergmann van Middelburg zich uit voor een algeheel vuurwerkverbod.

Vorig jaar werden rond de jaarwisseling vier Zeeuwen aangehouden.