Verkeersdoden 2020: onverwacht slecht jaar

Ongeluk Van Woelderenlaan, Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Onder de doden waren dit jaar zes fietsers (de jongste 17 jaar oud, bij Griete, Terneuzen om het leven gekomen), een voetganger en een gebruikster van een rolstoel.

Drugs

Dat laatste ongeluk (zie foto) was op 10 juni op de burgemeester Van Woelderenlaan in Vlissingen. Daar werd een vrouw van 42 dood gereden. De automobilist in kwestie was onder invloed van drugs. Een politieagent die erbij was geroepen schreef op Facebook: ""Toen voor mij de toedracht duidelijk werd en daarbij opgeteld de houding van de verdachte, voelde ik een hoop woede in mij omhoog kruipen. Maar ja, er wordt van ons verwacht dat we professioneel blijven."

De dalende lijn als het gaat om verkeersdoden was in Zeeland in 2017 ingezet en daar is nu een eind aan gekomen. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien. Met negentien doden is het afgelopen jaar zelfs iets boven het gemiddeldd van de laatste tien jaar.

Geen lijn

In de ongelukken van 2020 is geen lijn aan te wijzen. Zeven van de negentien verkeersdoden zijn fietsers, maar dat is een aandeel dat ook wel eens in vorige jaren uit de cijfers naar voren kwam. De gemiddelde leeftijd van de doden is 48 jaar, wat eveneens vergelijkbaar is met andere jaren in Zeeland.

Corona

Er is ook geen verband aan te wijzen tussen de corona-lockdownperiode en de ongelukken. Weliswaar kwamen er in die drie maanden van de eerste lockdown zeven mensen in het Zeeuwse verkeer om het leven, maar dat is verhoudingsgewijs niet véél meer dan in de rest van het jaar.

Ongeluk Zeelandbrug op 2 mei (foto: Omroep Zeeland)

Twee fietsers

In mei van dit jaar kwamen twee fietsers op de Zeelandbrug met elkaar in botsing. Ze fietsten allebei vanuit Zierikzee naar de overkant toen ze rond 15.00 uur met elkaar in botsing kwamen. Toen de hulpdiensten (foto) arriveerden, was een van de renners, een 65-jarige Zierikzeeënaar buiten bewustzijn. Hij werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht, waar hij later op de avond is overleden.

Ongelijk bij 's-Gravenpolder op 9 december (foto: Omroep Zeeland)

Alleen al in de afgelopen maand december waren er drie verkeersdoden. De eerste was op 9 december op de N666 (Bernhardweg Oost) bij 's-Gravenpolder. Een 33-jarige vrouw uit de gemeente Borsele kwam om het leven. De auto waarin zij reed kwam frontaal in botsing met een vrachtwagen.

Behalve een ambulance is ook de brandweer (foto) met een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig uitgerukt.

Niet meer baten

"Ondanks het feit dat hulpverleners snel ter plaatse waren, mocht eerste hulp niet meer baten", meldde de politie. Uit verklaringen van de vrachtwagenchauffeur en een getuige blijkt dat de auto van de vrouw op de verkeerde weghelft terecht was gekomen.