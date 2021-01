Man haalt vechtende honden uit elkaar en wordt in elkaar geslagen

Politieagenten rennen naar politieauto (foto: Omroep Zeeland)

De 67-jarige man liet zijn hond uit in de Doornenburg in Vlissingen. Hij zag de verdachte aan komen lopen. Deze had ook een hond bij zich. Die hond liep los. De hond van de verdachte viel vervolgens de hond van het slachtoffer aan.

Toen het slachtoffer de twee vechtende honden uit elkaar wilde halen werd hij geslagen en geschopt door de 40-jarige Vlissinger. Door omstanders is het slachtoffer geholpen waarna de politie is gebeld. De identiteit van de verdachte was bekend, de politie kon hem in zijn woning aanhouden. De man zit vast in een politiecellencomplex en wordt gehoord.

Het slachtoffer is lichtgewond geraakt en heeft zich bij de huisartsenpost laten behandelen aan zijn verwondingen.