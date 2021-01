Corona: drie doden en 167 nieuwe besmettingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De overledenen zijn twee personen uit de gemeente Terneuzen en één inwoner van Noord-Beveland. Een persoon uit Middelburg is in het ziekenhuis opgenomen. De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeenten Terneuzen en Reimerswaal, allebei 24.

Het aantal besmettingen is hoger dan de afgelopen dagen. Opgemerkt dient te worden dat het aantal besmettingen het coronavirus kan in werkelijkheid iets groter of iets kleiner zijn omdat de doorgifte vanuit de GGD-regio's naar het RIVM niet altijd up to date is. Onderstaande dagcijfers komen van het RIVM.

Per gemeente