Ondanks de lockdown kun je via een robot toch in het Zeeuws Museum kijken

"Na de toespraak van Rutte dacht ik in eerste instantie dat ik zonder werk kwam te zitten, maar gelukkig is dat niet zo", vertelt gids Dorine Zelders. De robot volgt Zelders langzaam door de tapijtzaal en iedere ronde vertelt zij enthousiast haar verhaal. "Het is wel heel anders dan een rondleiding geven aan een groep mensen. Je moet heel alert zijn om te weten wat diegene thuis achter zijn computer ziet en ook vitrines zijn lastig in beeld te krijgen vanwege de weerspiegeling. Inmiddels ben ik aan de robot gewend en voelt het heel natuurlijk om tegen te praten", zegt Zelders.

Van offline naar online

In augustus konden bewoners van zorgorganisatie WVO Zorg de robot al testen, nu wil het museum basisscholen laten oefenen met de virtuele rondleiding. Zelders: "Het is een experiment om te testen of dit toekomstbestendig is." Het museum heeft plannen om de activiteiten online uit te breiden. "Naast de robot kunnen we bijvoorbeeld ook podcasts maken of een livestream waardoor cultuur ondanks corona of de afstand alsnog voor iedereen toegankelijk is."

Gids Dorine Zelders van het Zeeuws Museum met robot Beam (foto: Omroep Zeeland)

De rondleiding duurt 45 minuten waarbij een deel van de collectie in het Zeeuws Museum te zien is. Kevin de Wilde heeft de rondleiding uitgeprobeerd. Hij zat aan de andere kant van het beeldscherm en vond het bijzonder om op deze manier door het museum te wandelen. "De besturing was makkelijker dan verwacht en ik kon de tapijten en de details goed zien. Je staat er dan weliswaar niet in levende lijve bij, maar echter dan dit kun je het niet krijgen."

Bezoeker rijdt zelf

De robot is voorzien van een scherm, allerlei camera's en een reeks aan microfoons. En om ervoor te zorgen dat de bezoeker nergens tegenaan stoot houdt de gids continu een oogje in het zeil en kan de robot optillen wanneer dat nodig is.

Dit virtuele bezoek is nog tot en met 10 januari gratis te boeken via de website van het museum.

