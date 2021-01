Laura en Denzel zijn een Instagram-hit: sponsors weten het duo te vinden

Inmiddels weten bedrijven Laura wel te vinden. ''Het gebeurt best wel vaak dat ze me benaderen. Laatst kreeg ik bijvoorbeeld het bericht dat er vanuit Engeland een leuk setje voor Denzel opgestuurd zou worden. Het bedrijf wil graag de Nederlandse markt betreden en die vonden mij een mooie match.''

Kostbaar

Het is allemaal mooi meegenomen. Laura is student en paardensport bedrijven is nou eenmaal kostbaar. Alle hulp is dus welkom. Al is het niet zo dat alle producten op haar Instagram verschijnen. ''Ik moet wel achter het product staan.'' Zo niet, dan slaat ze het aanbod af.

Laura Verhagen plaatst iedere dag wel een foto met haar paard Denzel (foto: Omroep Zeeland)

Laura zet het er vaak bij dat een post gesponsord is, of ze tagt de bedrijven. Ze is blij met de spullen maar voelt zich er soms ook wat ongemakkelijk bij. ''Als je meerdere accounts ziet op Instagram die ontzettend hun best doen, die dan net wat minder volgers hebben en minder spullen krijgen, dan heb ik wel zoiets van 'jeetje ik bof wel echt'. Dan wil ik het ook weer niet te veel in iemands gezicht wrijven.''

Laura Verhagen en haar paard Denzel veroveren Instagram (foto: Omroep Zeeland)

Laura doet fotoshoots, maakt filmpjes. Zo zien de posts er steeds even net wat anders uit. Ze overlegt ook met sponsors over hoe ze hun producten willen terugzien op Instagram. ''Elke keer een foto van ons in de bossen wordt ook eentonig. Ik probeer zelf altijd met ideeën te komen. Ook om te laten zien dat ik dankbaar ben voor wat ze me willen geven.''

Plezier

Het klink allemaal wat zakelijk, misschien, maar het is niet zo dat de sponsorinkomsten kostendekkend zijn. ''Dat hoeft ook niet.'' Plezier is de belangrijkste drijfveer voor Laura. ''Alles is mooi meegenomen. Maar mijn ambitie in de paardensport is het hoogst haalbare bereiken zonder dat er druk op komt te staan.'' Dus liever veel mooie momenten met Denzel dan het bereiken van de absolute top in de paardensport.