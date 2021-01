Beiaardiersconcert met een boodschap: 'We zullen doorgaan'

Want een vrolijke start van het nieuwe jaar kunnen we wel gebruiken volgens de beiaardier. "Ik speel elke zaterdag in Axel en elke zondag in Sluis. Maar dan kies ik voor de wat onbekendere nummers. Voor het nieuwjaarsconcert heb ik nummers gekozen die mensen eerder zullen herkennen." En zo stuurt Hamelink de mensen met een boodschap het nieuwe jaar in. Met We zullen doorgaan wil hij laten weten dat we nog even vol moeten houden en met Always look on the bright side of life wil hij de mensen juist wat meer opbeuren.

Rustige straten in Axel en Sluis

Ondanks dat het rustig is in de (winkel)straten van Axel en Sluis, hoopt Hamelink toch veel mensen te bereiken met zijn spel. "Het is fijn om het gewoon te laten gebeuren. Met veel genoegen doe ik het."

Roller Coaster is een mooi Zeeuws nummer, dat de gekke tijd waarin we nu leven goed beschrijft" Stadsbeiaardier Piet Hamelink

Eén nummer kan volgens Hamelink dit jaar niet in zijn repertoire ontbreken: Roller Coaster van Danny Vera. "Een mooi Zeeuws nummer, dat de gekke tijd waarin we nu leven goed beschrijft."

Zondag speelt hij zijn nieuwjaarsconcert nogmaals vanaf 15.30 uur vanuit het Belfort in Sluis. Zaterdagmorgen bracht hij zijn liederen al in Axel ten gehore.