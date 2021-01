Perkpolder maakt zich op voor de Wereldbeker veldrijden; alle toppers zijn erbij

De Vestingcross maakt voor het eerst deel uit van de wereldbeker.

Het is na Tabor (Tsjechië), Namen en Dendermonde (beiden België) de vierde wedstrijd van de cyclus. In totaal zijn er vijf wedstrijden.

Wout van Aert leidt in het klassement om de Wereldbeker (foto: Orange Pictures)

Er wordt vooral veel verwacht van het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Van der Poel boekte zaterdag in het Belgische Gullegem zijn zevende zege van het seizoen. De Brabander is drievoudig winnaar van de Vestingcross.

Van Aert deed in Gullegem niet mee, maar is wel de koploper in het tussenklassement van de Wereldbeker.

Ook Thomas Pidcock uit Engeland hoort bij de favorieten.

Stand Wereldbeker

mannen 1. Wout van Aert België 95 2. Michael Vanthourenhout België 84 3. Mathieu van der Poel Nederland 70 4. Toon Aerts België 66 5. Quinten Hermans België 59

Lucinda Brand in actie in de cross van Herentals (foto: Orange Pictures)

Bij de vrouwen doen de Nederlandse rijders het erg goed in de Wereldbeker. Met maar liefst vijf renners is ons land goed vertegenwoordigd in de top tien.

Lucinda Brand uit Rotterdam kan morgen in Perkpolder de eindzege al opeisen. Brand was dit seizoen de sterkste in de drie wedstrijden tot nu toe en leidt met 120 punten. De voorsprong op wereldkampioen Alvarado bedraagt - met nog twee crossen te gaan - 43 punten. De winnaar in Perkpolder mag veertig punten aan het totaal toevoegen.

Stand wereldbeker

vrouwen 1. Lucinda Brand Nederland 120 2. Ceylin del Carmen Alvarado Nederland 77 3. Denise Betsema Nederland 68 4. Kata Blanka Vas Hongarije 62 5. Clara Honsinger Verenigde Staten 60

Ook zullen de oud-winnaars van de Vestingcross aan de start staan: Denise Betsema (winnaar 2019), Laura Verdonschot (2018) en Sanne Cant (2017). Vorig jaar was Alvardo de sterkste in Hulst.

Er is - vanwege corona - geen publiek welkom bij de wedstrijd. De wedstrijden worden live op televisie uitgezonden door de NOS, Eurosport en Sporza. De vrouwenrace begint om 13.40 uur; de mannen starten om 15.05 uur.

Parcours van de Vestingcross in Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Tim van Dijke uit Colijnsplaat is de enige Zeeuw op de startlijst. Van Dijke werd vorige week zondag achttiende in Dendermonde. Dat is zijn beste prestatie tot nu toe in de wereldbeker.

Shirin en Lindy van Anrooij uit Kapelle doen niet mee.

De Vestingcross is op morgen rechtstreeks te volgen op Omroep Zeeland Radio. Vanaf 14.00 uur zijn er flitsen van de vrouwen- en mannenwedstrijd te horen in het programma De Muziekmiddag.

