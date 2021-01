Politiehond Kick vat baldadige tieners in de kraag

Politiehond Kick hielp bij het vinden van de baldadige tieners (foto: Politieteam Oosterscheldebekken en ANP)

Dat gebeurde rond 02.45 uur. Agenten gingen in de buurt van de sporthal naar de tieners op zoek, maar de mist bemoeilijkte het zoeken. Er was voor gisteravond door het KNMI code geel afgegeven vanwege lokale dichte mist. Agenten zeggen op Instagram dat politiehond Kick daar minder last van had en de jongens via een geurspoor wist te vinden.

In de armen van de politie

De tieners hadden zich verstopt in de bosjes. Toen ze gewaarschuwd werden dat hond Kick losgelaten zou worden, vloog één van hen uit de bosjes, recht in de armen van een agent. De andere jongen werd liggend in de bosjes aangetroffen. De tieners zijn op de bon geslingerd en door de politie naar hun ouders gebracht.