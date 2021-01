Maximumsnelheid tractoren verhoogd van 25 naar 40 km per uur

Joris Baecke, akkerbouwer en vice-voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) rijdt regelmatig met zijn tractor op de openbare weg om van zijn bedrijf in Nieuw Namen naar een perceel te rijden. "Alle landbouwvoertuigen moeten geregistreerd worden en als de tractor harder kan dan 25 kilometer per uur moet er ook een kentekenplaat op."

Niet meer over B-wegen

Door die registratie mogen landbouwvoertuigen nu gebruik maken van N-wegen. "Op die manier hoeven we niet meer over B-wegen waar bijvoorbeeld ook fietsers gebruik van maken, maar kunnen we over rondwegen waar sneller verkeer rijdt." Baecke voegt daar wel aan toe dat de wegbeheerders bepalen op welke N-wegen tractoren mogen. "Het kan dus zijn dat we nog wel op sommige plekken B wegen moeten gebruiken."

Een tractor mét kenteken (foto: Omroep Zeeland)

Door de wetswijziging hoeft landbouwverkeer dus niet meer door de bebouwde kom, maar kan eromheen. Een goede ontwikkeling vindt ook de ZLTO, al zorgen nieuwe regels ook voor administratieve rompslomp en extra kosten.

Weer nieuwe regels

"Als je aan een boer vraagt of hij blij is met nieuwe regels, moet ik je teleurstellen", zegt Baecke. Maar gelukkig kun je alles online doen en blijven de kosten beperkt. Het registreren van een bestaand landbouwvoertuig kost dertig euro en voor een nieuw voertuig is dat zestig euro. "Dat moet dan maar, het belangrijkste is dat de verkeersveiligheid toeneemt."