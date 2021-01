Lees hier terug hoe Van der Poel en Betsema de winst pakten in de Vestingcross Perkpolder

Van der Poel is ijzersterk en soleert naar zege - 16:11 uur

Met meer dan een minuut voorsprong is Van der Poel de winnaar geworden van de Vestingcross in Perkpolder. Van Aert wordt tweede en de Brit Thomas Pidcock eindigt op plek drie.

Luister hier naar Piet Eversdijk die de finish van Van der Poel beschrijft

Grote voorsprong Van der Poel met nog twee rondes te gaan - 15:56 uur

Vanthourenhout is gelost uit de top-3. Dat betekent dat in de strijd om de wereldbekerwinst Van Aert koploper blijft bij deze tussenstand. Van der Poel schuift een plek op en staat dan tweede. Hij reed één wedstrijd minder dan de rest.

Het lijkt een lange solo te gaan worden van de oppermachtige Van der Poel - 15:31 uur

Er lijkt vandaag geen maat te staan op Van der Poel. Hij heeft op bijna de helft van de wedstrijd al een ruime voorsprong opgebouwd. Vanthourenhout is de enige de nog niet op meer dan een minuut is gereden.

Grote voorsprong Van der Poel met nog twee rondes te gaan (foto: Omroep Zeeland)

Van der Poel pakt de leiding na twee rondes in een blubberig Perkpolder - 15:18 uur

Van der Poel is uitstekend weg in Zeeuws-Vlaanderen. Hij is solo aan kop en heeft een voorsprong van negentien seconden op drie Belgen: Toon Aerts, Wout van Aert en Michael Vanthourenhout.

Onder andere Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thomas Pidcock zijn weg - 15:05 uur

De vrouwen hebben het voorgedaan en nu is het de beurt aan de mannen. Wie is er het snelst in de modderpoule in Perkpolder? Eli Iserbyt won vorig jaar. Mathieu van der Poel won de eerste drie edities.

Luister hier naar de reactie van winnares Betsema - 14:55 uur

Betsema finisht de zeven ronden in iets meer dan 53 minuten - 14:35 uur

Luister hier naar het verslag van Piet Eversdijk over de laatste meters van Betsema

Betsema gaat winnen in Perkpolder - 14:25 uur

Met nog één ronde te gaan is Betsema op koers om de Vestingcross in Perkpolder te winnen. Ze heeft veertig seconden voorsprong op Lucinda Brand.

Brand probeert bij Betsema te komen - 14:11 uur

Met nog drie rondes te gaan leidt Betsema nog altijd de wedstrijd. Brand is de eerste achtervolger op 27 seconden. Zij deed geen fietswissel in tegenstelling tot de andere drie achtervolgers: Alvarado(+0.36'), Worst (+0.36') en Vas (+0.51'). Mochten deze posities door Betsema en Brand worden vastgehouden wint Brand het eindklassement in de strijd om de wereldbekerwinst.

Ploegen in de modder in Perkpolder - 14:06 uur

Betsema is er vandoor - 14:03 uur

Betsema leidt na één ronde - 13:47 uur

Denise Betsema, winnares van de Vestingcross Hulst in 2019, gaat aan de leiding na de eerste ronde. In haar wiel Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en de Hongaarse Kata Vas. Daarachter Marianne Vos en Lucinda Brand.

Vestingcross Perkpolder begonnen, vrouwen bijten het spits af (foto: Omroep Zeeland)

De dames zijn weg - 13:40 uur

De vrouwen zijn gestart in Perkpolder. Gaat Lucinda Brand haar vierde winst van het wereldbekerseizoen pakken? Of gaat Ceylin del Carmen Alvarado net als vorig jaar in Zeeuws-Vlaanderen er met de zege vandoor?

Geen Tim van Dijke door blessure - 13:27 uur

Geen Zeeuwse dames - 13:15 uur

Bij de vrouwen helaas geen Zeeuwen aan de start. De zusjes Van Anrooij uit Kapelle zitten niet bij de selectie van bondscoach Gerben de Knegt. Beide zijn herstellende van een blessure. Shirin van Anrooij kwam ernstig ten val bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Tábor en is nog uit de roulatie. Haar zus Lindy was geselecteerd voor de wereldbekerwedstrijd in Namen, maar viel bij een training van haar fiets en liep een zware kneuzing op aan haar nek.

Oud-winnaars dames aanwezig - 12:54 uur

De dameswedstrijd van de Vestingcross heeft tot nu toe elk jaar een andere winnaar opgeleverd. Alle oud-winnaars staan ook vandaag aan de start. Wie waren dat ook alweer? Sanne Cant won de allereerste editie in 2017, Laura Verdonschot was een jaar later de sterkste, in 2019 ging de winst naar Denise Betsema en vorig jaar kwam Ceylin del Carmen Alvardo als eerste over de finishstreep. Dit jaar zijn alle ogen gericht op Lucinda Brand die in uitstekend in vorm is. Ze pakte dit seizoen al tien zeges en won alle drie de voorgaande wereldbekerwedstrijden.

Lucinda Brand kan vandaag het wereldbekerklassement op haar naam schrijven (foto: Orange Pictures)

Nog een uur tot de start van de dameswedstrijd - 12:40 uur

Over een uur start de wedstrijd bij de vrouwen. Het veldrijden bij de dames wordt gedomineerd door Nederland. In de top-10 staan maar liefst vijf dames uit Nederland. De top-3 bestaat volledig uit landgenoten: 1. Lucinda Brand, 2. Ceylin del Carmen Alvarado, 3. Denise Betsema. De Vestingcross is de vierde en voorlaatste wedstrijd van het wereldbekerseizoen. Mocht Brand vandaag winnen dan pakt ze de eindzege in het wereldbekerklassement.

Vijfde editie Vestingcross in Zeeuws-Vlaanderen - 12:25 uur

Voor de vijfde keer wordt de Vestingcross gereden in Zeeuws-Vlaanderen. De eerste vier keer waren de Stadswallen in Hulst het epicentrum van de wedstrijd. Vanwege corona is de wedstrijd nu verplaatst naar Perkpolder en is er geen publiek welkom. De wedstrijden worden live op televisie uitgezonden door de NOS, Eurosport en Sporza.