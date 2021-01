Twee drugsrijders van de A58 gehaald

Een foto van de A58 in coronatijd (foto: Astrid Wiessner)

In de loop van de middag werd een man uit Steenbergen aan de kant gezet ter hoogte van 's-Heer Arendskerke. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van THC, dat is de werkzame stof in hasj en wiet.

De andere automobilist, een 22-jarige man uit Koudekerke, werd een paar uur later gecontroleerd in de buurt van Krabbendijke. Ook hij testte positief bij het afnemen van een speekseltest, maar het is niet bekend welke drugs hij had gebruikt.

Straf later bepaald

Naast de rijontzeggingen is van beide mannen bloed afgenomen en verstuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut, waar het wordt onderzocht. Naar aanleiding van de waardes die in het bloed worden aangetroffen, neemt een officier van justitie een besluit over de afhandeling van de zaken. Dat kan betekenen dat er een rechtszaak wordt aangespannen, maar de mannen kunnen er ook vanaf komen met een boete en/of rijontzegging.