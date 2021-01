Betsema de sterkste in Vestingcross, Brand wint eindklassement

De winst in de Vestingcross Perkpolder is voor Denise Betsema (foto: ANP)

Zonder de Zeeuwse zusjes Van Anrooij maar met alle favorieten werd de Vestingcross verreden op een zeer modderig parcours. Lucinda Brand, die tot nu toe een 100 procent score in de wereldbeker kon overleggen, was vooraf torenhoog favoriet.



De Belgische Sanne Cant opende de debatten en ging voortvarend van start, maar kwam niet weg van de groep. Halverwege de eerste ronde nam Denise Betsema de kop, gevolgd door Annemarie Worst en het Hongaarse talent Kata Blanka Vas. Brand startte moeizaam en lag in tiende positie. Gaandeweg de eerste twee rondes tekende zich een verschil af tussen de eerste zeven rensters, waar Cant de rij sloot, en de rest.

Driestrijd

De Belgische viel langzaam maar zeker weg en ook Annemarie Worst, Marianne Vos en Kata Vas moesten lossen, waarmee er nog een driestrijd overbleef. Betsema liep verder en verder uit, terwijl Brand zich ontdeed van wereldkampioene Alvarado. Een val in de laatste ronde bleef voor Brand zonder gevolgen, waardoor Brand zich verzekerde van winst in de wereldbeker.

Betsema zou de koppositie niet meer uit handen geven en finishte met meer dan een minuut voorsprong op de concurrentie, waarmee ze haar eerste wereldbekerzege sinds 2018 boekt. Voor Betsema is het niet de eerste keer dat ze als eerste over de streep komt in de Vestingcross, maar de overwinning van 2019 werd van haar palmares geschrapt nadat een dopingtest uit een eerdere rit positief bleek.

Lucinda Brand wint het eindklassement van de wereldbeker (foto: Omroep Zeeland)

Na drie eerdere zeges in de wereldbeker en de tweede plaats van vandaag in Perkpolder is Brand met nog één wedstrijd te gaan niet meer te achterhalen voor de andere vrouwen. De veldrijdster van Telenet Baloise Lions wint deze editie van de wereldbeker.

Op 24 januari is in Overijse de laatste wedstrijd van het wereldbekerseizoen.