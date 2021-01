IJzersterke Van der Poel soleert naar zege in Vestingcross Perkpolder

De drie favorieten, Van der Poel, Van Aert en Pidcock, die vorig jaar tweede werd, startten in de eerste wereldbekereditie van de Vestingcross. Van Aert was vorige week nog afgetekend de beste in Dendermonde, waar hij met een voorsprong van meer dan drie minuten won, en er werd dus ook reikhalzend uitgegekeken naar de strijd tussen de wereldtoppers.



Van der Poel was duidelijk van plan om vanaf het begin de leiding te nemen. In het spoor van de Belgen Toon Aerts en Michael Vanthourenhout ging de wereldkampioen voortvarend van start. Van Aert had echter wat problemen, hij startte slecht en kreeg iets later materiaalpech. Het verschil liep snel op en na vier rondes was het beeld duidelijk; Van der Poel reed een minuut voor de achtervolgers Van Aert, Vanthourenhout en Pidcock.

Strijd om het klassement

Zonder fouten was het duidelijk dat Van der Poel zou winnen en dus verlegde de aandacht zich naar de strijd om de koppositie in het wereldbekerklassement, waar Van Aert af moest rekenen met Vanthourenhout. Dat lukte in de achtste ronde, waar de nummer twee van het klassement eindelijk moest lossen. In de negende ronde kon Van Aert ook zijn Britse kompaan afschudden, waardoor de Belg uiteindelijk als tweede eindigde.

De voorsprong van Van der Poel was zo groot dat slechts zestien andere renners binnen de tijdslimiet eindigden. Alle anderen werden uit koers gehaald. De winnaar van vorig jaar, Eli Iserbyt, kwam ten val en moest opgeven met pijn in de elleboog.

De laatste wedstrijd van het wereldbekerseizoen belooft een spannend duel te worden tussen Van Aert en Van der Poel. De Belg leidt het klassement en heeft vijftien punten voorsprong op Van der Poel, die is opgerukt naar de tweede stek in het klassement. Van Aert reed tot nu toe elke wereldbekerwedstrijd. Van der Poel miste de eerste wedstrijd in Tábor. Op 24 januari wordt in Overijse de vijfde en laatste wedstrijd van het wereldbekerseizoen gereden.

Geen Zeeuwen

Enkele uren voor de start meldde de enige Zeeuwse naam op de startlijst, Tim van Dijke uit Colijnsplaat, zich af. De renner van het opleidingsteam van Jumbo-Visma liet weten last te hebben van een kuitblessure.

