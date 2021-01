Speurhonden zoeken naar Ichelle, maar zonder resultaat

Ichelle werd op maandag 14 december voor het laatst gezien door een familielid. Op 16 december was er nog telefonisch contact, maar sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Ook zoektochten van politie en familie leverde daarna niets op.

De zoektocht met honden Stichting Signi startte vandaag bij de kledingherstelwinkel van Ichelle van de Velde aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. Daar rook de speurhond aan een schoen van Ichelle en leek ze een spoor te hebben gevonden. Na een middag zoeken is er geen aanwijzing gevonden die kan helpen in de vermissing van Ichelle.

'Het is vreselijk zwaar'

Broer Jeffrey van de Velde tast volledig in het duister wat er na die 16e december is gebeurd. "Het is totaal niets voor m'n zus om geen contact te hebben. Als je haar appte kreeg je zo antwoord terug en haar telefoon nam ze altijd op."

Ichelle van de Velde (foto: Omroep Zeeland)

"Het is heel zwaar", vertelt Jeffrey. "Je ziet weleens van die vermissingszaken en dan denkt je: 'wat zouden die mensen meemaken?' Nou, dat weten we nu."

Vanaf de eerste dag dat ze is vermist, zijn alle vrienden gebeld en is gezocht naar mogelijke aanwijzingen. Ook de politie is ingeschakeld en zijn mee gaan zoeken, maar zonder resultaat. Nu zijn ze 18 dagen verder en Jeffrey hoopte vandaag dan ook iets te vinden. "We willen iets weten, in wat voor staat ze nu ook is. Alles is beter dan nu helemaal niks weten."

Speurhonden

Stichting Signi zoekhonden, een organisatie die tientallen keren per jaar wordt ingezet bij vermissingen, ging met speurhonden op zoek naar Ichelle. Deze honden worden niet alleen ingezet om te zoeken naar de lichamen van overledenen, maar kunnen ook sporen vinden van nog levende mensen. De speurhonden werden ingezet op verzoek van de familie.

Op de dag van haar vermissing droeg Ichelle waarschijnlijk een donkergroene parkajas en een rugzak. Haar familie maakte zich ernstig zorgen deed een oproep op Facebook om naar de vrouw uit te kijken.

Lees ook: