Wie heeft de raampjes van de kerk in Groede gesloopt?

Op oudjaarsavond hoorde Thijs Soeting, voorzitter van de Stichting Kerk Groede, al glas knisperen onder zijn schoenen. "Ik dacht: ik moet morgen bij daglicht nog even gaan kijken wat er is gebeurd." De volgende ochtend staat hij oog in een oog met een kleine ravage. Zo'n tien ramen van de kerk zijn vernield. Al is niet duidelijk waarmee precies. "Ik heb niets gevonden waarmee de ramen kapot zijn gemaakt, het zou ook nog door luchtdruk kunnen zijn gekomen", aldus Soeting.

Een enorme knal gehoord

"Het is een groot raadsel", aldus Soeting. Er is uitvoering gezocht naar stenen, takken, ballen, stokken, maar niks gevonden. "Het enige wat ik zelf heb gehoord was een enorme knal. Echt waanzinnig, het huis trilde ervan, dus het kan iets te maken hebben met luchtdruk. Dat de oudste raampjes erdoor kapot zijn gegaan." Eén van de ramen die is gesneuveld, is het oudste raam uit het monument. "Dit is net één van de ramen waar vrijwel nooit iets kapot gaat, tot nu toe."

De stichting bekijkt de schade (foto: Omroep Zeeland)

Naar schatting zijn de ramen een kleine honderd jaar oud. Soeting: "Ik weet het niet precies. Ik ben hier in 1971 komen wonen, toen zaten ze er al in, dus ze zijn minstens vijftig jaar oud." De kerk heeft een buffer voor onverwachte zaken, maar toch werd het lastig om het geld voor de reparatie bij elkaar te krijgen. Tot iemand voorstelde een open Tikkie op Facebook te zetten. "Ik dacht eerst: hoe moet dat?", vertelt Soeting lachend. "Maar ik ben geholpen en na een uur was er al 200 euro binnen."

Van radeloos naar hoopvol

Inmiddels staat de teller een etmaal later op 1000 euro. Soeting: "Ik ging van radeloos naar hoopvol. De aanleiding is waardeloos, maar het resultaat, los van het geld: er zijn allemaal mensen langs de deur geweest om te laten weten hoe vervelend ze het vinden." Naar verwachting liggen de kosten voor het repareren van de ramen op maximaal tweeduizend euro, dus de stichting is al een goed end op weg.