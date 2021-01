Grensmatch-app wil helpen het tekort aan stageplaatsen te verminderen

Stageplaatsen zijn momenteel schaars vanwege corona omdat veel werknemers thuiswerken. Hierdoor zijn bedrijven terughoudend met het aannemen van stagiairs omdat ze geen goede begeleiding kunnen bieden. Beheerder van de grensmatch-app Minouche den Doelder hoopt dat bedrijven anders gaan denken als het gaat om stageplaatsen: "Door studenten toch een aantal dagen op kantoor aanwezig te laten zijn en ze te laten deelnemen aan een onlinevergadering krijgt de stagiair alsnog iets van het bedrijfsleven mee. Helemaal geen stagiairs aannemen is funest voor de toekomst."

Pro-actief presenteren

Inmiddels hebben ruim 200 werkgevers zich aangemeld via de app en zijn er al zo'n 740 matches gemaakt met werkzoekenden. Het cv wordt dan doorgestuurd en het bedrijf kan aan de hand daarvan zelf eventueel verdere stappen ondernemen. "De student zet in het profiel waar hij of zij vandaan komt, de duur van de stage en zijn of haar opleiding. Dit is een pro-actieve manier van presenteren en reken maar dat werkgevers daarin geïnteresseerd zijn, vooral in de technische sector", vertelt Den Doelder.

Grensmatch-app ook voor stagiairs (foto: Omroep Zeeland)

Studenten van zowel mbo, hbo en universiteit kunnen zich gratis aanmelden, maar er zijn nog niet veel studenten die dat weten. "Momenteel staan er drie studenten ingeschreven. We zijn in gesprek met verschillende scholen om voorlichting te geven over de werking van de app. Scalda heeft al enthousiast gereageerd en we hopen binnenkort een afspraak in te kunnen plannen", aldus Den Doelder.