Goedemorgen op deze eerste maandag van 2021!

Ichelle van de Velde (foto: Omroep Zeeland)

Met speurhonden is in Oostburg gistermiddag gezocht naar Ichelle van de Velde. De 29-jarige vrouw is sinds negentien dagen spoorloos. Familie heeft geen idee waar ze zou kunnen zijn, of wat er is gebeurd. De hoop was dat de speurhonden mogelijk zouden kunnen achterhalen waar Ichelle de laatste dagen is geweest.

Lees ook:

De stichting bekijkt de schade (foto: Omroep Zeeland)

Was het een knal, vuurwerk een steen of toch een stok? Wat het ook was, zo'n tien ramen van de kerk in Groede zijn rond de jaarwisseling gesneuveld en moeten worden gerepareerd. Er werd een speciale actie opgezet en in een mum van tijd is er 1000 euro opgehaald. De schade bekijk je hier:

Lees ook:

IJzersterke Van der Poel soleert naar zege in Vestingcross Perkpolder (foto: ANP)

En vandaag blikken we natuurlijk terug op de Vestingcross die gisteren werd verreden in Perkpolder. Het was voor het eerst in maanden dat er weer een sportevenement was, al mocht er geen publiek bij zijn. Bij de heren won Mathieu van der Poel voor de vierde keer in Zeeuws-Vlaanderen na eerdere zeges in 2017, 2018 en 2019. Denise Betsema zegevierde bij de dameswedstrijd.

Lees ook:

Zonsondergang boven Zeeuws Vlaanderen (foto: Pieter de Bruijne)

Het weer:

Periodes met lichte regen en een krachtige noord-oostenwind. Het wordt vanaf vandaag waterkoud, met temperaturen tot maximaal 3 graden en 's nachts lichte vorst. Af en toe valt er lichte regen, vooral 's nachts is er ook op natte sneeuw. Tussendoor schijnt de zon zo nu en dan.