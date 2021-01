Het blijft nog even onduidelijk of we dit jaar wél naar de Zeeuwse festivals kunnen

Bruno van der Hoek uit Renesse, veiligheidscoördinator bij grote evenementen, ziet knelpunten, maar voorzichtig aan ook lichtpuntjes. "Veel organisaties hebben een heel zwaar jaar achter de rug en om dan nu alweer kosten te gaan maken voor een nieuw evenement, dat is wel een dingetje."

In de startblokken

Van der Hoek werkt als veiligheidscoördinator en planontwikkelaar onder meer voor de Bevrijdingsfeesten van Wageningen, Concert at Sea en Koningsdag. Hij heeft de afgelopen maanden genoeg tijd gehad om zijn plannen nog eens te bekijken en kan zo uit de startblokken als dat moet.

"De onzekerheid in de hele crisis is de grootste vijand. Je moet al vier tot tien maanden van tevoren mensen vastleggen en leveranciers benaderen terwijl je nog geen zekerheid hebt dat het evenement daadwerkelijk uitgevoerd kan worden."

De organisatoren van Concert at Sea en Hrieps wilden niet meewerken aan een interview. Door de grote onzekerheid waarmee ze kampen zijn ze huiverig om iets te zeggen. "Alles wat je zegt, kan onrust veroorzaken." De organisatie van Hrieps publiceerde op 1 januari wel een bericht online waarin een alternatieve datum werd gegeven. "Mocht de 8 mei editie door Covid-19 nog niet door kunnen gaan dan wordt de alternatieve 2021 datum dus 18 September 2021", schrijft de organisatie, met de disclaimer dat er nu van uitstel nog geen sprake is. De organisatie van Vestrock heeft niet op telefoon of mail gereageerd.

De veiligheidscoördinator ziet de aanpak van buurland Duitsland als goed voorbeeld. "Daar heeft de overheid gezegd: ga organiseren en tref de voorbereidingen die nodig zijn. Kan het evenement doorgaan, is het business as usual, kan het evenement alsnog vanwege corona niet doorgaan, dan staat de Duitse overheid garant voor de gemaakte kosten. Dat is natuurlijk een hele grote opsteker."

Lobby in Den Haag

Of zoiets in Nederland van de grond kan komen is nog de vraag, maar inmiddels is er wel een lobby in Den Haag op gang gekomen vanuit de evenementenorganisaties. "De hele evenementenbranche is een branche van doeners, we lossen zelf onze problemen op. Dus de crisis was ook nieuw in die zin dat we moesten gaan praten met de politiek. Dat gebeurt nu gelukkig wel."

(foto: Omroep Zeeland)

Veel grote evenementen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het doorschuiven van kaartjes, zodat ze de al verkochte tickets niet hoefden terug te betalen. Een goede oplossing, maar niet tot in lengte van dagen. "Als je een evenement nog een jaar opschuift, is het maar de vraag of niet hetzelfde gebeurt als in de reisbranche. Dat mensen na twee keer doorschuiven, toch hun geld terug willen. Daar worstelen alle grote evenementen mee."

Licht aan het einde van de tunnel

Toch is Van der Hoek positief gestemd over 2021. "Het vaccineren staat op punt van beginnen. Wat dat betreft zie ik lichtpuntjes. Bij ticketevenementen zou je een systeem kunnen ontwikkelen dat je weet wie, wanneer en waar komt en of diegene gevaccineerd is. Daar wordt volop over gediscussieerd. Bij evenementen in de publieke ruimte is dat lastiger, daar heb je geen controle over wie er komt. Toch zie ik nu licht aan het einde van de tunnel. "