Vogelspotters vroeg uit de veren om verdwaalde kortbekzeekoet te zien

Het is bijzonder dat de kortbekzeekoet in Zeeland is gesignaleerd want normaal gezien leeft de vogel in het hoge noorden van Europa en broedt en overwintert hij in arctische gebieden waaronder IJsland. In tegenstelling tot een 'gewone' zeekoet, bezit de kortbekzeekoet een korte, dikke snavel en heeft hij daar een witte streep langs zitten.

De kortbekzeekoet die is gespot bij de Veerse Gatdam (foto: Wim van Zwieten) (foto: Omroep Zeeland)

Vogelspotter Pim Wolf zag de verdwaalde kortbekzeekoet als eerst en lichtte medespotters in: "Ik hoorde gisteravond dat de vogel hier gespot was, maar toen was het al donker. Vanochtend vernam ik dat de vogel er nog steeds zat, dus ben ik meteen in de auto gestapt", legt een vogelspotter uit.

Hoewel de vogel op zeer verre afstand te zien is, zijn de spotters niet teleurgesteld: "Wij zijn vanuit Friesland hierheen gekomen omdat we deze vogel nog nooit gezien hebben. Het geeft een goed gevoel om deze kortbekzeekoet van ons vogellijstje af te kunnen strepen."