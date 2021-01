Aantal Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuis onverminderd hoog

Corona-verpleegafdeling in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

Veertien patiënten zijn opgenomen in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Dertien patiënten in ziekenhuis Adrz in Goes. Dat het aantal patiënten aanhoudend hoog is, wijst erop dat het aantal besmettingen in Zeeland de afgelopen weken zeer hoog is.

Minder Rotterdamse patiënten

Het aantal patiënten uit de regio Rotterdam is sinds eind september niet zo laag geweest: er zijn nu vier patiënten overgenomen van ziekenhuizen uit Rotterdam en omgeving.

In totaal hebben de Zeeuwse ziekenhuizen 31 coronapatiënten in behandeling. Van hen liggen zeventien in Goes en veertien in ZorgSaam. In totaal liggen acht patiënten op de intensive care.

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom wil geen informatie geven over het aantal Zeeuwse patiënten dat zij verplegen. Omdat patiënten uit Tholen en Reimerswaal voor een groot deel in ziekenhuis Bravis worden behandeld, ligt het totaal aantal Zeeuwse coronapatiënten waarschijnlijk hoger.