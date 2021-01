Districtschef politie: 'Oud en nieuw was rustiger dan andere jaren'

Vuurwerk in Goes op 1 januari 2021 (foto: Jaco Verburg)

Vooraf waren er signalen dat de nieuwjaarsnacht wel eens onrustig zou kunnen verlopen in de provincie, met name door incidenten met vuurwerk half december. In Vlissingen, Oost-Souburg en Middelburg werden vuurwerkbommen afgestoken en was er agressie tegenover de politie.

Door die incidenten is er tijdens de nieuwjaarsnacht veel meer politiepersoneel ingezet dan andere jaren. Er waren bijvoorbeeld meer ME'ers in de provincie om ongeregeldheden vroeg in de kiem te kunnen smoren. Volgens Manusama heeft dat geholpen.

Voldoende incidenten

Toch was er agressie tijdens oud en nieuw, zoals in Hoek, Westkapelle, Vlissingen en Zierikzee. Daarbij werd vooral vuurwerk richting de politie gegooid. In Zierikzee was het nodig om jongeren van een plein te drijven waar ze bijeen stonden.

Het was beheersbaar zegt Joost Manusama in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. "Het is qua incidenten echt rustiger geweest dan andere jaren. In de algemeenheid hebben collega's veilig hun werk kunnen doen."

Joost Manusama is de baas van de politie in Zeeland (foto: Politie)

Joost Manusama over de nieuwjaarsnacht in Zeeland

De afgelopen maanden liep de agressie sowieso al op richting de politie. Volgens de korpschef houdt het overgrote deel van de Zeeuwen zich netjes aan de regels, maar sommige mensen zijn de coronaregels meer dan zat. "Ze willen weer gaan stappen en naar de horeca, daardoor zijn er mensen die een kort lontje hebben."

