Eerste vijfduizend uitnodigingen coronavaccinaties Zeeuws zorgpersoneel verstuurd

De eerste uitnodigingen voor het coronavaccin zijn verstuurd (foto: Omroep Zeeland)

Als eerste zijn de mensen aan de beurt die direct cliëntcontact hebben binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Daarna volgen de medewerkers van gehandicapteninstellingen en mensen die werkzaam zijn binnen de wijkverpleging en WMO-ondersteuning.

Zorginstellingen hebben zelf de uitnodiging naar hun werknemers verstuurd. Bij Zorggroep Ter Weel, bijvoorbeeld, kregen vanmiddag met één druk op de knop 1.123 zorgmedewerkers een uitnodiging in hun mailbox. Ook bij SVRZ, Allévo, Cederhof en WVO Zorg zijn de brieven de deur uit.

Callcenter

In de brief staat een telefoonnummer van het landelijke callcenter waar een afspraak gemaakt kan worden. Volgens een woordvoerder van de GGD Zeeland worden op 15 januari de eerste prikken gegeven in de Zeelandhallen in Goes. Iets meer dan een week later zal ook de priklocatie bij ZorgSaam in Terneuzen opengaan.

Bij ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen worden de uitnodigingen pas later deze week verstuurd. "Ik hoop morgen of overmorgen", vertelt woordvoerder René Maas. "Omdat Terneuzen er als extra vaccinatielocatie bijgekomen is, waar we heel blij mee zijn, zorgt dat voor wat vertraging."

Voorrang ziekenhuispersoneel

Adrz en ZorgSaam zijn ook druk bezig om de uitnodigingen voor de ambulancemedewerkers en de mensen op de IC-, spoed- en de cohortafdeling in orde te brengen. De ziekenhuizen gaan deze groep zelf vaccineren. De verwachting is dat aan het einde van de week de medewerkers worden opgeroepen.

Bezwaar

"Als iemand besluit om zich niet te laten vaccineren, dan is het verder aan de werkgever om te bepalen wat hij of zij daarmee doet", aldus de woordvoerder van de GGD. "Bij het callcenter word je in ieder geval gevraagd of je er bezwaar tegen hebt of je vaccinatie wordt doorgegeven aan het RIVM om de vaccinatiegraad te meten en aan de huisarts."

Wie nog geen uitnodiging heeft gekregen, moet nog even geduld hebben. Zonder uitnodiging kan er geen afspraak gemaakt worden.

Lees ook: