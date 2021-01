Corona in Zeeland: twee overlijdens, aantal besmettingen stabiliseert

(foto: Omroep Zeeland)

Dagelijks berekent Omroep Zeeland het zevendagentotaal per regio. Hoeveel patiënten zijn er de afgelopen zeven dagen bij elkaar opgeteld bijgekomen? Daarmee voorkom je dat je naar incidentele fluctuaties kijkt. In alle Zeeuwse regio's is de zevendagenlijn nu stabiel, de daling die sinds Kerstmis te zien was, zet vooralsnog niet door.

Het totaalaantal nieuwe besmettingen in Zeeland die in het laatste etmaal (10.00 uur tot 10.00 uur) zijn geregistreerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), is beperkt gebleven tot precies 100. De meeste nieuwe besmettingen werden gemeld in de gemeenten Goes en Reimerswaal, daar werden vijftien nieuwe besmettingen geregistreerd.

Per gemeente

Gemeente do 31 dec vr 1 jan za 2 jan zo 3 jan ma 4 jan Borsele 10 6 12 6 7 Goes 11 14 21 15 15 Hulst 12 5 5 14 2 Kapelle 0 5 9 1 1 Middelburg 12 22 14 21 8 Noord-Beveland 0 1 2 0 3 Reimerswaal 23 24 24 14 15 Schouwen-Duiveland 15 13 8 12 3 Sluis 13 16 10 12 6 Terneuzen 11 24 21 17 13 Tholen 15 9 5 12 10 Veere 12 7 17 6 7 Vlissingen 12 21 19 17 10 Zeeland totaal 146 167 167 147 100

De zevendagenlijn per regio stabiliseert overal, maar er zijn in enkele regio's verschillen per gemeente. Want in drie Zeeuwse gemeenten is er juist een toenemende trend te zien, namelijk in Reimerswaal, in Goes en Vlissingen.

Kaart

Onderstaande kaart laat zien hoe het zevendagentotaal van vandaag zich verhoudt tot dat van een week geleden. De donkere gemeenten doen het slechter dan een week eerder. Noord-Beveland is hetzelfde gebleven als een week geleden.