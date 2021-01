'Een coronaproof Vestingcross is op lange termijn niet vol te houden'

Iedere renner, begeleider, official en journalist moest een negatieve covid-test kunnen voorleggen om toegang te krijgen tot het parcours. Er kon zelfs nog op de wedstrijddag een sneltest worden afgenomen in Kloosterzande.

"We hebben ongeveer 170 mensen, die nog ter plaatse getest moeten worden", zei organisator Kurt Vernimmen gisteren. "Dus daar komt best wel wat bij kijken." Ook werd bij iedere bezoeker de lichaamstemperatuur gemeten. Iedereen was verplicht om een mondkapje te dragen.

Van locatie wisselen vanwege corona

Er moesten tal van maatregelen genomen worden om de wedstrijden door te kunnen laten gaan. Zo werd er eerst van locatie gewisseld, want normaal wordt de Vestingcross in het centrum van Hulst gereden. Dat was dit jaar geen optie omdat daar een mogelijke toeloop van bezoekers minder goed te controleren is. Op het voormalige veerhaventerrein in Perkpolder lukte dat wel omdat er maar één toegangsweg is tot het gebied.

Denise Betsema is blij dat de Vestingcross doorging (foto: Omroep Zeeland)

De wedstrijden konden doorgaan omdat de Vestingcross als topsport gezien wordt. De internationale veldrit is onlangs gepromoveerd naar de Wereldbeker van het veldrijden, waaraan de beste veldrijders van de wereld meedoen. Voor dit soort wedstrijden kan een uitzondering gemaakt worden.

Normaal zijn er bij de Vestingcross tussen de tien- en vijftienduizend mensen aanwezig. Zondag waren dat er zo'n 350. Daarmee loopt de organisatie tienduizenden euro's mis aan inkomsten van entreetickets.

Rendabel

"Op lange termijn is het onmogelijk om zoiets vol te houden", zegt Vernimmen. "We doen het voor de sport en voor het voortbestaan op lange termijn van de cross in Hulst. Je kan je voorstellen dat een editie zoals vandaag niet rendabel is."

Mathieu van der Poel staat Omroep Zeeland te woord (foto: Omroep Zeeland)

De Nederlanders deden het goed in Perkpolder. Denise Betsema won bij de vrouwen en Mathieu van der Poel zegevierde voor de vierde keer bij de mannen.

"Het is allemaal anders, maar dat geldt voor iedereen", zei Betsema gisteren. "Ik denk dat we in ons handen mogen knijpen dat deze wedstrijden doorgaan." "Het is leuk dat we in deze moeilijke periode kunnen koersen en crossen en dat we ons gewoon werk kunnen blijven doen", aldus wereldkampioen Van der Poel.

