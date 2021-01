Evelien zit in lockdown, maar kan wel iedere dag skiën: 'De pistes zijn allemaal vlak'

Thielen geniet van de rust in de Oostenrijkse bergen (foto: Evelien Thielen)

In Oostenrijk betekent dat dat de horeca en niet-essentiële winkels gesloten blijven. Reizigers uit een risicogebied - en dat zijn bijna alle landen - moeten bij binnenkomst in Oostenrijk tien dagen in quarantaine. En dat betekent dat Evelien en haar dorpsbewoners de pistes voor zich alleen hebben.

Dat is even wennen. "In de kerstvakantie staan ze normaal tot ons huis in de rij om een parkeerplaats in de buurt van de skilift te bemachtigen. Nu is er gewoon niks, er zijn geen toeristen." Daar genieten Evelien en haar gezin van. "Het is voor ons wel een soort van verademing. Iedereen in het dorp zegt het ook: 'We hebben de pistes voor ons alleen.'

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Evelien Thielen is tien jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.

Dat merkt ze ook als ze over de pistes glijdt. "Er zijn nergens heuveltjes. Iedereen skiet gewoon naar beneden en klaar. Als je veel toeristen hebt en er wordt veel geskied, dan komen er veel heuveltjes door het remmen. Nu blijven de pistes allemaal vlak."

Evelien vertelt over haar leven in Oostenrijk