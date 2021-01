Angst voor hoge boete niet nodig, je kan als Zeeuw gewoon in België tanken

(foto: Omroep Zeeland)

"Zolang men zich aan de algemene covid-19-maatregelen houdt, zoals die ook bij jullie van toepassing zijn", voegt de korpschef van politiezone Regio Puyenbroeck er nog aan toe. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat als je met meerdere mensen in de auto zit - die niet bij je huishouden horen - je een mondkapje op moet zetten.

Geruststellende woorden van de politiekorpschef

Natuurlijk kan het gebeuren dat je gecontroleerd wordt. Volgens de korpschef gaat het dan meestal om algemene controles, bijvoorbeeld op drugs- of alcoholgebruik of het naleven van verkeersregels. "Maar bij die controles gaat ook aandacht uit naar het naleven van de coronamaatregelen." Dan wijzen agenten Nederlanders er bijvoorbeeld op dat funshoppen in België wordt afgeraden.

Maar een boete voor 4.000 euro om te tanken? Dat kan de politiechef zich niet voorstellen, want zo'n hoge boete krijg je niet zomaar. "Bij gewone overtredingen begint dat bij 250 euro en kan het oplopen tot 750 euro", zegt Van Poucke. "De maximale boete is vastgelegd op 4.000 euro." Die kan opgelegd worden als iemand al eerder serieus de fout in is gegaan. "Of bij het organiseren van lockdownfeestjes of verboden evenementen."