Carnavalsvereniging bouwt door voor een feest dat niet komt

Jan Vinke is al 40 jaar lid van Carnavalsvereniging De Ventjes uit Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

De club bestaat bijna 44 jaar en Jan Vinke is al 40 jaar lid. Hij bouwt net als de rest van de leden door in coronatijd. Dat doen ze wel in aangepaste vorm. Zo wordt er via een app bijgehouden dat er niet te veel mensen tegelijk in het bouwkot aanwezig zijn en wordt er daar afstand gehouden. Doorbouwen is belangrijk volgens Vinke: "We besloten dat we moeten bouwen om de club bij elkaar te houden. Een bouwer bouwt, ook in deze tijd."

'Wel lekker op de bank'

"Ik denk dat er mensen afscheid gaan nemen van de club als we niet bouwen", legt Vinke verder uit. "Die vinden het wel lekker op de bank bij de tv." Door te bouwen blijven de sociale banden binnen de club intact. Ze bouwen een wagen met de gebruikelijke deadline van carnaval. Voor volgend jaar gaan ze er dan dingen aan toevoegen,

Afgelopen jaar was om te janken, komende tijd is het patat aldus De Ventjes (foto: Omroep Zeeland)

De club kan niet op de gebruikelijke manier bouwen, maar ook de clubkas lijdt onder dit vreemde coronajaar. De club wordt normaal gezien gesponsord door de lokale horeca en middenstand, maar die hebben het zwaar. Daarom zijn De Ventjes een actie begonnen om de clubkas op een andere manier aan te vullen.

'Afgelopen jaar was om te janken, komende tijd is het patat'

Met een bevriende boer hebben ze geregeld dat ze voor een mooie prijs aardappelen en uien kunnen inkopen om ze dan voor de club weer door te verkopen. Vinke: "We zitten al dik over de 500 kilo na een paar dagen. We hopen dat we de 1.000 aantikken want dan wordt er weer een deel gevuld van onze kas."

Jan Vinke van De Ventjes over carnavalswagens bouwen in coronatijd