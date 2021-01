Goedemorgen! Tanken in België, een mijnschacht in de duinen en podcast

(foto: ANP)

Misschien maakte je je gisteren zorgen over je wekelijkse tankbeurt in België: niet nodig. Je mag de grens over om je auto vol te gooien met goedkopere benzine. Dat zegt Belgisch Korpschef Koen van Poucke, nadat verschillende media gisteren berichtten over een Fransman die een boete van 4.000 euro zou hebben gekregen toen hij over de grens in Wallonië ging tanken.

Volgens Van Poucke hoef je daar niet bang voor te zijn. "Zolang men zich aan de algemene covid-19-maatregelen houdt, zoals die ook bij jullie van toepassing zijn, hoeven Nederlanders zich geen zorgen te maken. Ze kunnen nog steeds de grens overgaan om te tanken." Vergeet vooral je mondkapje niet, volgens Van Poucke heb je die ook nodig als je met iemand in de auto zit die niet uit hetzelfde huishouden komt als jij.

Mijnschacht in de duinen bij Valkenisse

Schatgravers in de duinen bij Valkenisse hebben een andere grens opgezocht. Zij hebben een ruim zes meter diepe mijnschacht gemaakt, waarschijnlijk op zoek naar wat er in de bunkers onder de duinen ligt. Dat vermoedt tenminste Patrick Sloot van Festung Walcheren, een stichting die zich bezighoudt met het behouden en herstellen van vestingwerken uit de Tweede Wereldoorlog.

Het gat is zeker zes meter diep (foto: Omroep Zeeland)

Parapluweer in Vlissingen gisteren (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het weer

Net als gisteren is het vandaag bewolkt en aan de koude kant met veel bewolking en verspreid valt er wat lichte regen of motregen. De wind noordoostenwind is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5, de temperatuur is vanochtend 2 a 3 graden en vanmiddag 3 a 4 graden. Morgen draait de wind naar het noorden tot noordwesten en neemt af, maar veel verandering is er nog niet met veel bewolking, en lokaal een kleine bui. Donderdagnacht neemt de regenkans toe, landinwaarts is dan ook kans op wat sneeuw.