Zeeuwse podcastmakers praten over acceptatie in de Zeeuwse samenleving: 'Dat is hard nodig'

In de podcast worden onderwerpen aangehaald als het hebben van psychische problemen, seks, of het missen van acceptatie in de samenleving. "Want dat is nodig", vertelt Joanelley. "Zeeuwen kunnen nog wel eens een beetje bekrompen zijn. Ze durven niet over bepaalde problemen te praten, terwijl ze er misschien wel heel erg mee zitten. Dat soort problemen willen wij aanhalen in de nieuwe podcast."

Je mag er zijn en je hoeft niet bang te zijn om jouw verhaal naar buiten te brengen" Gwendolee Geerlings, podcastmaker

De meiden spreken uit ervaring. "Wij zijn zelf ook onzeker geweest over bepaalde dingen, daar durfden we toen niet over te praten", geven ze allebei toe. "Maar we willen door middel van deze podcast tegen alle Zeeuwen zeggen: je mag er zijn en je hoeft niet bang te zijn om jouw verhaal naar buiten te brengen", aldus Gwendolee.

"Iedereen in Zeeland heeft altijd iets te zeggen over elkaar en dat kan die onzekerheid veroorzaken", zegt Joanelley. "Wij willen er door middel van onze podcast voor zorgen dat we wél overal over kunnen praten." De podcast moet daarom interactief worden. Zeeuwen die met de meiden in de podcast mee willen praten, kunnen onderwerpen via sociale media aandragen..

Zeeland op de kaart

"Wat wij nu doen met onze podcast, taboes doorbreken, had je in de grote steden al langer, maar in Zeeland gewoon nog niet", vertelt Joanelley. De Oost-Souburgse wil, samen met haar vriendin, Zeeland door middel van de nieuwe podcast op de kaart zetten. "Op een gegeven moment zie je podcast hier, podcast daar, podcast zus, podcast zo. En alleen maar in de Randstad. En er was helemaal niemand in Zeeland die dat op 'onze manier' al deed", voegt Gwendolee daaraan toe.

Gwendolee en Joanelley bereiden hun nieuwe podcast over diversiteit in Zeeland voor. (foto: Omroep Zeeland)

Voor de eerste aflevering nodigden de nieuwe podcastmakers dan ook gelijk bekende tafelgasten uit. "We hebben gekozen voor drie Zeeuwse rappers, allemaal met hun eigen verhaal", vertelt Gwendolee. Aan tafel zaten rapper Cyczz, Donson en Glo. "We vroegen ze naar hun persoonlijke leven, hun ervaringen met het wonen en werken in Zeeland en hun ervaringen met diversiteit in de Zeeuwse samenleving."

De tafelgasten voor de volgende aflevering wilden Gwendolee en Joanelley nog niet bekend maken. "We wachten nog eventjes met een nieuwe aflevering omdat wij natuurlijk ook te maken hebben met de coronamaatregelen. Maar jullie kunnen verwachten dat het super tof wordt."

De eerste podcast van Diversity Talk is via YouTube te beluisteren.