Willem twijfelde geen seconde over vaccinatie

Willem Salakory belde direct voor vaccinaties (foto: Willem Salakory)

Zo'n vijfduizend Zeeuwse zorgmedewerkers kregen gisteren een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het gaat om zorgmedewerkers vanaf achttien jaar in zorginstellingen die direct contact hebben met cliënten. Daar horen stagiaires, leerlingen, ZZP'ers en uitzendkrachten ook bij.

Kwetsbare ouderen

Salakory kreeg ook een mail en hing direct aan de lijn om zich te melden. "Ik vind het heel belangrijk om me te laten vaccineren, want ik werk met veel kwetsbare ouderen. Voor hen is het belangrijk dat ze beschermd worden."

Aarzeling

De zorgmedewerker hoort in zijn omgeving geluiden van mensen die twijfelen over de inenting. Die aarzeling snapt Salakory niet. "Over verplichte vaccinaties voor het reizen naar het buitenland hoor je weinig. Ik vergelijk het daar mee."

Over eventuele gezondheidsschade die het nieuwe vaccin zou kunnen aanrichten maakt Salakory zich geen zorgen. "Ik heb vertrouwen in alle organisaties die hierbij betrokken zijn. Ik ben 53 jaar en ben me bewust dat ik over twintig jaar iets zou kunnen krijgen als gevolg van deze vaccinatie. Dat kan niemand voorspellen. Anderzijds kan ons leven nu met de pandemie en lockdowns ook niet zo doorgaan."

Luister hier naar het gesprek met zorgmedewerker Willem Salakory:

Zorgmedewerker Willem wil snel coronaprik