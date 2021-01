Eerste ziekenhuismedewerkers donderdag gevaccineerd

(foto: ANP)

Artsen en verpleegkundigen van de acute zorg, de spoedeisende hulp, de IC en de ambulancedienst, worden als eerste uitgenodigd. Dat zijn zo'n driehonderd medewerkers in ziekenhuis Adrz in Goes en tweehonderd medewerkers in ziekenhuis Zorgsaam.

Nog onduidelijk hoeveel vaccins de ziekenhuizen krijgen

Dinsdagmiddag wordt bekend hoeveel vaccins de Zeeuwse ziekenhuizen ontvangen. Aan de hand daarvan wordt bekeken wie als eerste wordt uitgenodigd. "We hopen zo snel mogelijk zoveel medewerkers te kunnen vaccineren, maar dat is afhankelijk van het aantal vaccins dat wij krijgen", laat woordvoerder Ilona Wielemaker van Adrz weten, "We hebben een lijst moeten maken met medewerkers die als eerste in aanmerking zouden moeten komen. We beginnen bovenaan de lijst met het uitnodigen van medewerkers."

Ziekenhuis ZorgSaam hoopt in drie dagen alle tweehonderd medewerkers acute zorg te vaccineren. "We plannen elke vijf minuten een vaccinatie", zegt woordvoerder René Maas. "Afhankelijk natuurlijk van de hoeveelheid vaccins die we krijgen."

Vaccinatie medewerkers ouderenzorg

Vanaf vrijdag 15 januari begint de vaccinatie van medewerkers van verpleeghuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg. Dat gebeurt in de Zeelandhallen in Goes en in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen.

